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Несших сорванную с академии МВД кровлю людей в форме сняли на видео в Караганде

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Сорванная крыша академии МВД в Караганде
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/eKaraganda.kz

Ураганный ветер снес часть кровли учебного центра Карагандинской академии МВД имени Бейсенова. Инцидент прокомментировали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Караганде из-за сильного ветра частично без крыши остался учебный корпус Карагандинской академии МВД имени Бейсенова.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного областного ДЧС поступило примерно в 14.05. Видео, как курсанты несут обрушенную кровлю, появилось в социальных сетях.

"19 июня в 14.05 поступила информация о том, что в Караганде по улице Ермекова, 124 в результате порыва ветра произошел срыв кровли четырехэтажного здания учебного корпуса ГУ "Карагандинская академия МВД РК им. Б.С. Бейсенова". Жертв и пострадавших нет. Площадь срыва устанавливается", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Караганде шквальный ветер сорвал искусственный газон на игровой площадке. В результате происшествия пострадали двое детей.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, ребенок 2015 года рождения был доставлен в клинику имени профессора Макажанова с тяжелой черепно-мозговой травмой. У него вдавленный перелом лобных костей, перелом костей черепа и перелом костей предплечья. Госпитализирован в реанимацию.

Ребенок 2014 года рождения доставлен в областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами передней брюшной стенки. Его лечат в отделении.

Позже ЧП прокомментировал аким Караганды Мейрам Кожухов. Он пояснил, что к обустройству данного газона подрядная организация приступила с прошлой недели, он был закреплен по периметру, но в эксплуатацию не сдан, так как следом должна была происходить установка игровых элементов. Градоначальник поручил двум акимам районов проверить крепления всех детских площадок и газонов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025456-nesshih-sorvannuyu-s-akademii-mvd-krovlyu-lyudey-v-forme-snyali-na-video-v-karagande/

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