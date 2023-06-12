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Внезапный вихрь перевернул катамараны на озере в Бурабае

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Вихрь в Бурабае
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/shchuchinsk_life

В социальных сетях появилось видео с внезапным вихрем, который перевернул катамараны и лодку на озере в Бурабае. Ролик прокомментировали в ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно, как резко налетевший вихрь подхватил, закружил и перевернул катамараны и лодку на озере в Бурабае.

"Такое вижу первый раз в Бурабае", - отмечается в публикации.

Как пояснили в ДЧС Акмолинской области, во время природного явления никто не пострадал.

"На 101 и 112 информация не поступала, наши сотрудники не выезжали. Это произошло не на воде, а на пирсе", - рассказали в ведомстве.

Для справки: вихрь - стремительное круговое движение ветра.

Смерч-вихрь - вертикальные вихри, которые образуются в результате подъема более нагретого воздуха от поверхности земли.

Пыльный (песчаный) вихрь - вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024352-vnezapnyy-vihr-perevernul-katamarany-na-ozere-v-burabae-video/

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