Сильный ветер сорвал кровлю со здания ГРЭС в Экибастузе

Ветер. Иллюстративное фото: SingerGM/Getty Images

Часть кровли административно-бытового комплекса ГРЭС Экибастуза сорвал шквальный ветер, который бушевал в городе. Произошедшее прокомментировали в ДЧС Павлодарской области.

Как сообщили спасатели корреспондентам Pavlodarnews.kz, 8 июня на пульт "112" поступила информация о случившемся.

В ведомстве пояснили, что со здания административно-бытового комплекса АО "СЭГРЭС-2", построенного в 1994 году, сорвало жесткую кровлю, смонтированную, ориентировочно, в 2010 году.

Сорванная кровля. Фото: Pavlodarnews.kz

Площадь сорванной кровли составила около 100 квадратных метров.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

В ведомстве уточнили, что ущерб будет установлен после предварительного осмотра и оценки.

Отметим, что на днях сильный ветер наблюдался в Северо-Казахстанской области. Из-за непогоды к гражданам обратился аким Петропавловска Руслан Анбаев. Он предупредил горожан, что из-за сильного ветра ломаются ветки, падают деревья, а также возникли проблемы с электроснабжением. Также градоначальник призвал местных жителей быть осторожными.

А в Астане накануне прошла пыльная буря - скорость ветра достигала 22 м/с. В воздухе сильно запахло пылью, которую несли порывы ветра. Специалисты предупредили, что угроза пыльной бури может сохраняться и сегодня, 9 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024019-silnyy-veter-sorval-krovlyu-so-zdaniya-gres-v-ekibastuze/