Ветер снес крышу дома в Балхаше: пострадали один человек и два авто (видео)

Сорванная крыша в Балхаше. Кадр из видео: instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi

Вчера вечером в городе Балхаше поднялся сильный ветер, который снес крышу одного из домов. Есть пострадавший, сообщили в официальном Instagram-аккаунте городского акимата.

По данным ведомства, из-за усиления ветра с порывами с дома по улице Караменде би, 4 упала крыша.

"Под ней остались две машины, водитель одной из них был доставлен в больницу, его обследовали, переломов нет. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали экстренные службы. Чиновники пообещали, что крыша будет восстановлена.

Жилищная инспекция по городу осматривает другие дома и здания.

Позже стало известно, что в течение 8 часов работы по разбору завалов были завершены.

Всего в аварийных работах было задействовано 153 человека и 12 единиц техники, МЧС, МВД, местных исполнительных органов, коммунальных предприятий и дорожных служб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023499-veter-snes-kryshu-doma-v-balhashe-postradali-odin-chelovek-i-dva-avto-video/