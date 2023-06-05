Около 30 человек тушили пожар на рынке Уральска

Пожар. Фото с места событий: mgorod.kz

Пожар произошел на рынке "Байтерек" в девятом микрорайоне Уральска поздним вечером в воскресенье, четвертого июня, пишет издание "Мой город".

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО корреспондентам, в 22:53 на пульт диспетчера поступила информация о том, что по адресу проспект Абулхаир хана, 80/2, горит торговый павильон крытого рынка "Байтерек".

29 сотрудников ведомства выезжали на место пожара.

Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Пожар. Фото с места событий: mgorod.kz

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при пожаре.

Действия при пожаре в местах массового скопления людей:

Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, необходимо постараться запомнить свой путь, обращать внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов.

Если услышали крики: "Пожар! Горим!", либо почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.

Позвоните в противопожарную службу.

Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Не входите туда, где большая концентрация дыма.

Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях.

Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных.

В настоящее время в целях обеспечения эвакуации людей, а также их информирования о правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерки, задымление и т. п.) или полной темноты (аварийное отключение освещения) здания, наземные и подземные сооружения, объекты транспорта начали оборудовать фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС). Эти системы основаны на применении ориентационно-знаковых элементов с использованием фотолюминесцентных материалов, обладающих эффектом длительного послесвечения после предварительной их засветки, и не нуждающихся в электропитании

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023329-okolo-30-chelovek-tushili-pozhar-na-rynke-uralska/