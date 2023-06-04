Из-за скопившегося жира в вытяжке вспыхнул пожар в астанинском ТРЦ (видео)

Пожар в ТЦ "Festival Avenue". Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В субботу на левобережье Астаны горел торговый центр – случай прокомментировали в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились в Instagram-паблике astana_sergek. На одном из роликов показан дым, стелящийся над торговым центром, на другом – уже спокойная обстановка после потушенного пожара в ТЦ "Festival Avenue".

Вот что говорит по этому поводу ДЧС.

"3 июня текущего года в 20:20 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что виден дым с кровли ТЦ "Festival Avenue".

По прибытии столичных пожарных было установлено, что на крыше данного торгового центра происходит горение жировых отложений в вытяжной трубе на площади 20 погонных метров (единица измерения количества длинномерных объектов, соответствующая куску или участку длиной 1 метр – прим. ред.)", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Пожар потушили в 20:44. Жертв и пострадавших, как отмечают в ДЧС, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023279-iz-za-skopivshegosya-zhira-v-vytyazhke-vspyhnul-pozhar-v-astaninskom-trts/