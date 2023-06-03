Жара 40 градусов: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов страны

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов страны - казахстанцев предупредили о сильной жаре в воскресенье, 4 июня, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

4 июня днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.

Грозу также пообещали и в Алматы.

Завтра днем в предгорных районах Туркестанской области усилится ветер - восточный, юго-восточный 15-20 м/с. А 5 июня днем на западе и 6 июня днем на большей части области ожидается очень сильная жара 41-42 градуса. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Мангистауской области возможна сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 м/с.

4 июня на западе и севере Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 37 градусов. На востоке, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируется ветер южный порывы 15-20 м/с. Днем 4 и5 июня на большей части области вероятна сильная жара 35-39 градусов.

4 июня на юге Абайской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В воскресенье днем на большей части Павлодарской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

4 июня днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области - высокая пожарная опасность, а на западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в Жетысуской области сильный ветер - восточный порывы 15-20, в районе Алакольских озер до 25 м/с.

4 июня днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В восточной половине области возможна чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что МЧС РК обратилось к казахстанцам из-за сильной жары на своем официальном сайте.

Спасатели призывают граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2023263-zhara-40-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-strany/