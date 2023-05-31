Около 200 лошадей проскакали по оживленной дороге в Каскелене (видео)

Табун лошадей в Каскелене. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

Очевидцы запечатлели огромный табун из лошадей, бегущих по проезжей части дороги в Каскелене в Алматинской области. Хозяев животных наказали, сообщается в Instagram-аккаунте ДП области.

Примерно 200 лошадей проскакали между автомобилями по проезжей части дороги в Каскелене. Происходящее засняли очевидцы.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что хозяев за незаконный перегон животных привлекли к административной ответственности.

"30 мая в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором по одной из улиц города Каскелена перегоняют около 200 голов лошадей разной масти. Данный факт зарегистрирован в районной полиции", – разъяснили в областном ДП.

Сообщается, что установлены трое граждан, которых привлекли к ответственности по части 1 статьи 408 КоАП, а также по части 1 статьи 505 КоАП.

Кроме того, с нарушителями была проведена разъяснительная беседа по недопущению впредь подобных фактов.

Согласно части 1 статьи 408 КоАП, нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (чуть более 10 тыс. тенге).

А в соответствии с частью 1 статьи 505 КоАП, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП (69 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022864-okolo-200-loshadey-proskakali-po-ozhivlennoy-doroge-v-kaskelene-video/