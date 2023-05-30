Бургерная загорелась в Алматы (видео)
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Во вторник, 30 мая, в Алматы случился пожар - загорелся отдельно стоящий киоск по продаже фастфуда, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС южной столицы.
Кадры с места ЧП появились в соцсетях.
В департаменте по ЧС сообщили, что сейчас пожарные расчеты ликвидируют загорание в Алмалинском районе по проспекту Сейфуллина.
"Происходит горение отдельно стоящей бургерной (киоск) открытым пламенем на площади 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", - рассказали в ДЧС.
Что делать при пожаре?
По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022565-burgernaya-zagorelas-v-almaty/