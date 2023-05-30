Бургерная загорелась в Алматы (видео)

Пожар в Алматы. Фото с места ЧП: t.me/kris_p_almaty_official

Во вторник, 30 мая, в Алматы случился пожар - загорелся отдельно стоящий киоск по продаже фастфуда, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС южной столицы.

Кадры с места ЧП появились в соцсетях.

В департаменте по ЧС сообщили, что сейчас пожарные расчеты ликвидируют загорание в Алмалинском районе по проспекту Сейфуллина.

"Происходит горение отдельно стоящей бургерной (киоск) открытым пламенем на площади 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", - рассказали в ДЧС.

Что делать при пожаре?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022565-burgernaya-zagorelas-v-almaty/