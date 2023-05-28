Пожар произошел на киностудии "Казахфильм" в Алматы
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В Алматы на киностудии "Казахфильм" произошел пожар. Как сообщает ДЧС южной столицы на своей официальной Instagram-странице, вызов по повышенному рангу не подтвердился.
По информации Департамента по ЧС города Алматы, пожар произошел сегодня, 28 мая, в 12:22 в Бостандыкском районе на киностудии "Казахфильм".
"Произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проемов в столярном цехе по изготовлению декораций на предварительной площади 10 кв. м. Загорание локализовано в 12:40 и ликвидировано в 12:42", – сообщили в ДЧС города.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Добавим, что киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, согласно данным на сайте, была основана в 1934 году и является крупнейшей киностудией Казахстана по производству художественных, мультипликационных и документальных фильмов.
Также по информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022353-pozhar-na-kinostudii-kazahfilm-sgorel-tseh-po-izgotovleniyu-dekoratsiy/