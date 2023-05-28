Пожар произошел на киностудии "Казахфильм" в Алматы

Пожар на киностудии "Казахфильм". Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы на киностудии "Казахфильм" произошел пожар. Как сообщает ДЧС южной столицы на своей официальной Instagram-странице, вызов по повышенному рангу не подтвердился.

По информации Департамента по ЧС города Алматы, пожар произошел сегодня, 28 мая, в 12:22 в Бостандыкском районе на киностудии "Казахфильм".

"Произошло горение рабочего стола, инструмента и оконных проемов в столярном цехе по изготовлению декораций на предварительной площади 10 кв. м. Загорание локализовано в 12:40 и ликвидировано в 12:42", – сообщили в ДЧС города.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Добавим, что киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова, согласно данным на сайте, была основана в 1934 году и является крупнейшей киностудией Казахстана по производству художественных, мультипликационных и документальных фильмов.

Также по информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в помещении или в месте скопления людей необходимо:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2022353-pozhar-na-kinostudii-kazahfilm-sgorel-tseh-po-izgotovleniyu-dekoratsiy/