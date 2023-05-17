Девять семей остались на улице из-за крупного пожара в Караганде (видео)

Потолок в сгоревшем доме в Караганде. Кадр из видео: КТК

В доме барачного типа в Караганде произошел пожар. Сгорело почти 700 квадратных метров. Оставшиеся без крова люди вынуждены жить в сараях и гаражах, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, пенсионер Виктор Нефедов и его жена чудом остались живы. При этом теперь старикам негде жить – временным пристанищем стал гараж. Сюда же перенесли уцелевшие вещи.

Уже третий день пенсионеры находятся в поисках жилья, которое будет им по карману.

Сообщается, что пожар в доме барачного типа, где проживают девять семей, вспыхнул в пристройке. Сгорело почти 700 квадратных метров. Выгорела крыша, стены и деревянные перегородки.

Пожар, начавшийся с одного края, в считанные минуты распространился по всей крыше. Затем по деревянным стенам перекинулся на квартиры. С пламенем удалось справиться только спустя три часа. На месте работали 69 спасателей.

Интересно, что этой же ночью пожарные уже приезжали в дом тушить возгорание в подъезде. Но связи между двумя ЧП, говорят, нет.

"Во-первых, расстояние между двумя очагами возгорания – более 3 с половиной метров. Деревянная конструкция пола не имеет прогаров, и второй пожар возник непосредственно в деревянной пристройке конструкции", – рассказал заместитель начальника УЧС г. Караганды Асхат Маханов.

Отмечается, что оставшиеся без крова жители обращались в акимат. Однако там помогать не спешат. Дом барачного типа чиновники назвали частным. Говорят: денег на такие случаи в бюджете не заложено, если только это не чрезвычайная ситуация. Откликнулись лишь неравнодушные горожане.

"Сегодня утром я звонила. Я говорю: "Хотя бы помогите нам, пришлите трактора, КамАЗы. Весь этот мусор собрать хотя бы. Хотя бы чем-то помогите». Помощи просили во всех Инстаграм-страничках, так знаете, 1000, 500 кидают. Как-то собираем, родственники помогают тоже. Друзей, знакомых тоже будут просить помогать снимать крышу", – заявила горожанка Виктория Тарасова.

Большая часть жильцов – пожилые. Они пока не могут снять жилье на свои пенсии. Две молодые семьи, которым тоже некуда пойти, уже начали восстанавливать кровлю без какой-либо экспертизы и оценки на безопасность. Для обследования здания, которому почти 60 лет, необходимо обратиться в частную компанию. Но у погорельцев на оплату тоже денег нет. Поэтому говорить об осторожности не приходится.

Источник: КТК

Что делать при пожаре?

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", во время пожара в помещении, в высотном здании или в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2021028-devyat-semey-ostalis-na-ulitse-iz-za-krupnogo-pozhara-v-karagande-video/