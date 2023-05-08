Кокшетау охватил густой смог. Жители утверждают, что в их квартирах запах гари

Смог в Кокшетау. Кадр из видео: instagram.com/sinegor.kz

Жители Кокшетау пожаловались на густой смог. По их словам, на улице невозможно дышать, а в квартирах пахнет гарью. В ДЧС Акмолинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте sinegor.kz появилась публикация, в которой говорится, что жители Кокшетау массово жалуются на накрывший город смог.

"Весь микрорайон Васильковский в дыму!", "В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью", "С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого", – пишут жители.

В ДЧС Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в Кокшетау и близлежащих районах пожаров не наблюдается.

"На территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области", – рассказали в областном ДЧС.

Тем временем в Курганской области России продолжают тушить масштабные лесные пожары. Ранее в официальном Telegram-канале ГУ МЧС РФ по области сообщили, что площадь пожара в Варгашинском и Белозерском районах составила 206 га.

Сегодня в МЧС РФ рассказали, что девять из 13 очагов природных пожаров в Курганской области локализовано.

"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", – сказал глава МЧС России.

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:

Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.

Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.

Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.

На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019788-kokshetau-ohvatil-gustoy-smog-zhiteli-utverzhdayut-chto-v-ih-kvartirah-zapah-gari-video/