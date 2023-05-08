Происшествия
KZ

Кокшетау охватил густой смог. Жители утверждают, что в их квартирах запах гари

Опубликовано:

Смог в Кокшетау
Смог в Кокшетау. Кадр из видео: instagram.com/sinegor.kz

Жители Кокшетау пожаловались на густой смог. По их словам, на улице невозможно дышать, а в квартирах пахнет гарью. В ДЧС Акмолинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте sinegor.kz появилась публикация, в которой говорится, что жители Кокшетау массово жалуются на накрывший город смог.

"Весь микрорайон Васильковский в дыму!", "В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью", "С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого", – пишут жители.

В ДЧС Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в Кокшетау и близлежащих районах пожаров не наблюдается.

"На территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области", – рассказали в областном ДЧС.

Тем временем в Курганской области России продолжают тушить масштабные лесные пожары. Ранее в официальном Telegram-канале ГУ МЧС РФ по области сообщили, что площадь пожара в Варгашинском и Белозерском районах составила 206 га.

Сегодня в МЧС РФ рассказали, что девять из 13 очагов природных пожаров в Курганской области локализовано.

"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", – сказал глава МЧС России.

На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:

  • Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.
  • Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.
  • Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.
  • Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.
  • На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019788-kokshetau-ohvatil-gustoy-smog-zhiteli-utverzhdayut-chto-v-ih-kvartirah-zapah-gari-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.