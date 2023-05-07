Из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов в Рудном (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Костанайской области

Пожарные тушили дачные домики, траву и камыш на территории садового общества № 2 в Рудном, сообщается на официальном сайте ДЧС Костанайской области.

Вчера, 6 мая, днем произошел пожар на территории садового общества № 2 в Рудном - загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов на общей площади 0,3 га.

Помимо этого за пределами садового общества в логе горела сухая трава, камыш на общей площади около 2,1 га.

"Сухая и жаркая погода, сильный ветер только способствовали быстрому распространению огня. Захламления на узких дачных улицах, затрудняли проезд пожарной техники к месту пожара", - говорится в сообщении.

Пожарные. Фото с места событий: ДЧС Костанайской области

Пожар, который начался примерно в час дня, удалось ликвидировать только в 19:23.

B тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС, а также НГПС АО "ССГПО" в составе 5 человек и 1 единицы техники.

На официальном сайте ДЧС Актюбинской области сообщается, что весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть из-за любой оплошности, из-за брошенного непотушенного окурка, из-за битого стекла, нагретого солнцем, из-за специального выжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания мусора при уборке территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019708-iz-za-suhoy-travy-zagorelis-20-dachnyh-domov-v-rudnom-foto/