Машина скорой помощи горела около поликлиники в Уральске
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Автомобиль скорой помощи загорелся в Уральске в минувшую субботу - специалисты выясняют, почему произошел пожар, передает издание "Мой Город".
Инцидент произошел накануне утром. Как уточнили корреспонденты, неотложка загорелась на улице Мусина около поликлиники №4.
В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что пожар быстро ликвидировали.
К счастью, никто не пострадал.
Причину возгорания установят специалисты, добавили корреспонденты.
Отметим, что на официальном сайте ДЧС Астаны даны рекомендации касательно того, что нужно делать, если автомобиль загорелся во время движения.
В таком случае специалисты советуют:
- незамедлительно остановившись, эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- погасив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель. Рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания;
- не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива;
- если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;
- если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, протолкнув его на улицу;
- если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019699-mashina-skoroy-pomoschi-gorela-okolo-polikliniki-v-uralske/