Машина скорой помощи горела около поликлиники в Уральске

Пожар. Фото с места событий: mgorod.kz

Автомобиль скорой помощи загорелся в Уральске в минувшую субботу - специалисты выясняют, почему произошел пожар, передает издание "Мой Город".

Инцидент произошел накануне утром. Как уточнили корреспонденты, неотложка загорелась на улице Мусина около поликлиники №4.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что пожар быстро ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

Причину возгорания установят специалисты, добавили корреспонденты.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Астаны даны рекомендации касательно того, что нужно делать, если автомобиль загорелся во время движения.

В таком случае специалисты советуют:

незамедлительно остановившись, эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб 101 или 112, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

погасив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель. Рекомендуется носить с собой огнетушитель не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания;

не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива;

если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля;

если автомобиль загорелся в гараже, то тушите, протолкнув его на улицу;

если вы в тот миг работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019699-mashina-skoroy-pomoschi-gorela-okolo-polikliniki-v-uralske/