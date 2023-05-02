Разлив нефти произошел на Каспии в Мангистауской области (видео)

Нефть. Иллюстративное фото: David McNew / Staff / Getty Images

На месторождении Каменистое в Мангистауской области произошел разлив нефти. В департаменте экологии региона опасаются, что наказание за происшествие никто не понесет, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что кадры разлива попали в Сеть вчера вечером – на мелководье в Каспии отчетливо видны черные пятна нефти. На место происшествия выехали специалисты из департамента экологии и природоохранной прокуратуры.

По данным телеканала, выяснилось, что разлив произошел из заброшенных скважин Шалва и Каменистое.

Экологи заявляют – это не первая порча экосистемы Каспия в данной местности. Объекты не обслуживаются и периодически выходят из строя. Сейчас устранением последствий ЧП занялись специалисты "КазМунайГаза".

"Данная территория относится к бывшему ТОО "Каменистая нефть". В данный момент вот это товарищество все прекратили деятельность в 2017 году. Сейчас данная территория является как бесконтрактная.

В данный момент ведутся работы Министерством энергетики по аукционам, чтобы в дальнейшем передать каким-то компаниям для дальнейшей работы. Силами АО "КазМунайГаз" поставили заглушку в данной скважине. И ведутся работы по ликвидации данной территории", – заявила руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области Гулим Улукбанова.

Источник: КТК

Напомним, что похожий случай произошел на прошлой неделе в Атырауской области. Тогда на полях для выпаса скота появилось большое нефтяное пятно.

Как пишет сайт Neftegaz.ru, разлив нефти или нефтепродуктов – это попадание нефти (нефтепродуктов) в окружающую среду в результате действий человека.

Среди самых распространенных причин разливов:

изношенность оборудования;

незаконные врезки;

нарушение правил эксплуатации;

несвоевременное решение проблем.

Как уточняют специалисты, разливы опасны тем, что вызывают изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды. Ликвидация последствий подобных происшествий занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019080-razliv-nefti-proizoshel-na-kaspii-v-mangistauskoy-oblasti/