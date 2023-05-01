Пожар охватил 6 гектаров в дачном массиве в Павлодаре

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Пожар на дачных участках тушат в Павлодаре - огонь распространился на дачи и сухую траву, площадь горения 6 гектаров, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

Информация о возгорание в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре поступила на пульт "101" сегодня, 1 мая, днем, примерно в 15:19.

Для ликвидации возгорания на место вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области в составе 33 сотрудников и 7 единиц техники.

Специалистами было установлено, горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектаров.

В 16:50 удалось локализовать пожар.

В ДЧС уточнили, что также в тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества в составе 7 работников, 2 единиц техники.

На месте организован подвоз воды.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018908-pozhar-ohvatil-6-gektarov-v-dachnom-massive-v-pavlodare/