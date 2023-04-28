Авто загорелось посреди улицы в Астане (фото, видео)

Горящая машина на улице в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Сегодня днем в столице на проезжей части загорелся автомобиль ВАЗ-2114. Происшествие сняли на видео очевидцы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

Видео горящей машины посреди столичной улицы появилось в соцсетях. Как написали авторы Instagram-сообщества astanovka98, машина загорелась прямо на ходу на улице Сарайшык.

На опубликованных кадрах видна машина, стоящая возле обочины – практически весь кузов авто был объят открытым пламенем.

"Водитель успел выбраться. По предварительной информации, в багажнике произошло замыкание. Авто было на бензине", – говорится в подписи к публикации.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Астаны, возгорание произошло сегодня около 12 часов дня на улице Сарашайык, 7а. Горела автомашина ВАЗ-2114.

На вызов выехала бригада СПЧ-3 – 5 человек личного состава и одна единица техники ДЧС. В 12:25 пожарным удалось потушить огонь.

По данным ведомства, происшествие обошлось без жертв. Причина возгорания пока выясняется.

Сгоревший автомобиль. Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отметили специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркнули представители ДЧС Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018697-avto-zagorelos-posredi-ulitsy-v-astane-foto-video/