Землетрясение произошло в Мангистау

Мангистау. Иллюстративное фото: gov.kz

25 апреля в 13 часов 24 минуты по времени Алматы в Мангистауской области зарегистрировано землетрясение. Его ощутили жители региона. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Эпицентр землетрясения располагался в 1981 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана.

Магнитуда MPV 5.4. Глубина - 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): чувствовалось в Мангистауской области, в селах Кызан и Тушыкудык: 2-3 балла.

Карта. Скриншот: some.kz

Как указывается на официальном сайте Казахстанского национального центра данных, интенсивность землетрясения - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

Интенсивность от одного землетрясения различна в разных пунктах на поверхности Земли в зависимости от расстояния до эпицентра. В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64.

Магнитуда землетрясения - количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018196-zemletryasenie-proizoshlo-v-mangistau/