Информацию о ЧП с самолетом Fly Dubai в Непале прокомментировали власти

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из Катманду. Позже власти прокомментировали инцидент, отметив, что лайнер продолжает полет в Дубай в обычном режиме.

Как сообщало агентство Ani в своем Twitter-аккаунте, самолет Fly Dubai загорелся в Непале при взлете.

"Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду и пытается совершить посадку в аэропорту. Пожарные машины находятся в аэропорту", – говорится в публикации.

Позже The Kathmandu Post сообщило, что самолет авиакомпании Fly Dubai вылетел в 21:19 по местному времени (21:04 по Астане) и выполнял рейс в Дубай из Катманду, когда объявил о ЧП из-за проблем с двигателем.

Управляющий непальским международным аэропортом имени Трибхувана Пратап Бабу Тивари рассказал изданию, что самолет объявил о ЧП вскоре после взлета. Однако позже пилоты сообщили диспетчерам, что все индикаторы в норме, поэтому экипаж принял решение продолжать полет.

Как пишет издание, аэропорт был ненадолго закрыт для подготовки к аварийной посадке, но позже возобновил работу в штатном режиме.

Между тем Управление гражданской авиации Непала в своем Twitter-аккаунте сообщает, что вылетевший из Катманду самолет Fly Dubai продолжает полет в Дубай в обычном режиме.

"Рейс 576 авиакомпании FlyDubai (Boeing 737-800) из Катманду в Дубай в настоящее время выполняется в обычном режиме и направляется в пункт назначения Дубай в соответствии с планом полета", – говорится в сообщении.

ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя авиакомпании передает, что самолет Fly Dubai столкнулся с птицей, он продолжит полет после "выполнения стандартной процедуры".

Напомним, в январе в Непале разбился самолет – лайнер потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Yeti Airlines. Представитель авиакомпании заявил, что на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Позднее индийский телеканал сообщил о гибели всех пассажиров и членов в результате крушения самолета в Непале.

На борту лайнера среди 68 пассажиров были представители нескольких государств: 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, 4 россиянина, 2 гражданина Республики Корея, а также по одному гражданину Англии, Франции и Аргентины.

Также позже стало известно, что на борту разбившегося в Непале самолета находилась россиянка, которая в последнее время жила и работала в Казахстане. Женщина летела к гражданскому мужу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018082-samolet-aviakompanii-flydubai-zagorelsya-pri-vzlete-iz-aeroporta-katmandu-video/