Аварийное отключение света произошло в четырех микрорайонах Актау

Электричество. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители четырех микрорайонов. Также не работают светофоры, передает Lada.kz.

В Государственном коммунальном предприятии "Актауское управление электрических сетей" сообщили изданию, что без электричества остались жители 7, 8, 9, 14 микрорайонов.

Специалисты предприятия уже работают над устранением аварии.

Горожане также сообщают, что на перекрестке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами не функционируют светофоры. Автомобильное движение регулирует полицейский.

Добавим, что ГКП "АУЭС", согласно информации на сайте, осуществляет передачу населению города электрической энергии, передачу электрической энергии предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, находящимся на территории Актау.

Кроме того, видами деятельности предприятия являются:

передача электрической энергии;

подключение объектов к электросетям;

монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектах электроэнергетики и электроснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения;

устройство инженерных систем и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе сетей электроснабжения;

капитальный ремонт и реконструкция, в том числе: магистральных линий электропередач с напряжением до 0,4кВ и до 110 кВ;

занятие иной деятельностью, технологически связанной либо не связанной с регулируемыми услугами, согласованные и разрешенные уполномоченным и компетентным органом.

Сегодня сообщалось, что в нескольких районах города Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным специалистов, свет должен появиться у горожан в течение двух часов.

Днем ранее несколько десятков жилых домов в центре Алматы также остались без электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017468-avariynoe-otklyuchenie-sveta-proizoshlo-v-chetyreh-mikrorayonah-aktau/