Пожар вспыхнул на одном из рынков в Алматы

Пожар на рынке в Алматы. Фото: zakon.kz

В Алматы, по предварительным данным ДЧС, загорелся один из контейнеров торгового комплекса "Семиречье" на Кульджинском тракте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

По информации ведомства, 18 апреля в 19:10 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, мкр. Кайрат, Кульджинский тракт, 181 рынок Семиречье. Предварительно, загорелся контейнер.

Отмечается, что несмотря на час пик и пробку, из возвращающихся из города автомобилей которые создавали препятствия пожарной технике, пожарные прибыли по нормативу – за 9 минут (в 19:19).

"По прибытии обнаружено горение контейнеров, введены стволы на тушение и защиту соседних, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в ДЧС.

Уточняется, что тушение пожара контролировалось при помощи камер системы видеонаблюдения.

Сейчас на месте пожара развернута работа оперативного штаба, есть два участка тушения пожара. Пожарные вскрывают контейнеры для ограничения распространения огня.

Позже в ДЧС добавили, что в 19:50 (за 31 минуту) пожарным удалось остановить распространение огня. В 20:01 пожар был полностью потушен.

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

По данным ДЧС, огнеборцам удалось спасти соседние контейнеры с товарами и оборудованием на площади более 1 тыс. квадратных метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017285-pozhar-vspyhnul-na-odnom-iz-rynkov-v-almaty/