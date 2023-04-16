Еще одно землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

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Уже четвертое землетрясение за сутки зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК - на этот раз в 377 километрах от Алматы, говорится на официальном сайте компании.

Оно произошло в 16:12 по времени Алматы. Магнитуда подземных колебаний составила 4.0.

Энергетический класс землетрясения 8.8.

Отмечается, что эпицентр находился на территории Казахстана на глубине 15 км.

До этого в 10:38 по времени Алматы сеть сейсмических станций зафиксировала подземные толчки. Эпицентр землетрясения был расположен в 560 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Напомним, что ранним утром казахстанские сейсмостанции сегодня утром, 16 апреля, зафиксировали сразу два землетрясения - одно на границе с Китаем, второе в 43 км от Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016952-esche-odno-zemletryasenie-zafiksirovali-na-territorii-kazahstana/