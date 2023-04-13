В горах Алматы сошли 10 лавин. Объявлен высокий уровень опасности

Лавина. Иллюстративное фото: Image Source RF/Â©Whit Richardson/ Getty Images

В горах Алматы в связи с обильным выпадением осадков сошли 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тыс. куб. метров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧС Алматы, с 6 по 11 апреля на Шымбулаке выпало 100 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, а на Большом Алматинском озере (БАО) выпало 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег при норме 104 мм.

Специалисты объявили высокий (красный) уровень лавинной опасности.

Отмечается, что только за последние трое суток в горах Алматы сошли 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тысяч куб.м.

"Из-за своевременно принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" департамента полиции и ДЧС города Алматы жертв и пострадавших нет.

Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ДЧС и "Казселезащите" рекомендует жителям и гостям южной столицы воздержаться от походов в горы.

"Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните по номерам 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60", – добавили в ведомстве.

Как вести себя при сходе лавины

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016582-v-gorah-almaty-soshli-10-lavin-obyavlen-vysokiy-uroven-opasnosti/