Склад с шинами и частный дом загорелись в Алматинской области

Тушение пожара. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В селе Жармуханбет Карасайского района Алматинской в административном здании на площади 63 квадрата произошел пожар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации пресс-службы Департамента по ЧС Алматинской области, сегодня, 9 апреля, в 07:20 в селе Жармуханбет Карасайского района по улице Макатаева произошел пожар в одноэтажном доме на площади 63 кв.м. с последующим распространением огня на автомобильные шины в складском помещении на площади 700 кв.м.

"На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения по повышенному рангу вызова. На момент прибытия на место пожара первого подразделения огнем было охвачено предварительно 763 кв.м", – сообщили в ДЧС региона.

Отмечается, что расстояние от ближайшей пожарной части составляет 10 км. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 5 км.

Тушение пожара. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

"Принятыми мерами в 09:08 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям пожарных спасено складское помещение с автомобильными шинами, общей площадью 1400 кв.м.

Угрозы перехода на частные жилые дома нет", – добавили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия находятся сотрудники отдела дознания и испытательный исследовательской пожарной лаборатории.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).

Добавим, что, согласно данной статье, нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2016050-sklad-s-shinami-i-chastnyy-dom-zagorelis-v-almatinskoy-oblasti/