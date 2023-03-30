Мужчина спас женщину и 9-месячного ребенка из огня в Экибастузе
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В Экибастузе мужчина заметил пожар в жилом доме и бросился на помощь. Ему удалось вытащить из огня женщину и ее маленького ребенка, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
Сообщение о пожаре в Экибастузе в жилом доме, расположенном по улице Лихачева, поступило 29 марта в 17:51 на пульт в специализированную пожарную часть №2.
"До прибытия пожарного подразделения проезжающий мимо свидетель 1984 года рождения Баранов Павел Александрович заметил пожар в жилом доме и, не задумываясь, пошел на помощь людям, находящимся в охваченном огнем доме", – сообщила группа по связям с общественностью ДЧС Павлодарской области.
Женщина и ее 9-месячный ребенок были спасены. Сейчас, как сообщается, ребенка перевели в палату, мать малыша все еще находится в реанимации.
Причина пожара – короткое замыкание электропроводов, сообщили в ДЧС области.
При этом свой поступок Павел не считает героическим.
Правила пожарной безопасности
На Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов сообщается, что основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
Поэтому настоятельно рекомендуется:
- не использовать электроприборы, имеющие неисправности;
- не использовать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;
- не включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки;
- электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Также каждый раз перед уходом из дома нужно обязательно проверять, все ли электронагревательные приборы выключены и обесточены. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам 101, 102.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014777-muzhchina-spas-zhenschinu-i-9-mesyachnogo-rebenka-iz-ognya-v-ekibastuze/