Мужчина спас женщину и 9-месячного ребенка из огня в Экибастузе

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Экибастузе мужчина заметил пожар в жилом доме и бросился на помощь. Ему удалось вытащить из огня женщину и ее маленького ребенка, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Сообщение о пожаре в Экибастузе в жилом доме, расположенном по улице Лихачева, поступило 29 марта в 17:51 на пульт в специализированную пожарную часть №2.

"До прибытия пожарного подразделения проезжающий мимо свидетель 1984 года рождения Баранов Павел Александрович заметил пожар в жилом доме и, не задумываясь, пошел на помощь людям, находящимся в охваченном огнем доме", – сообщила группа по связям с общественностью ДЧС Павлодарской области.

Баранов Павел. Фото: gov.kz

Женщина и ее 9-месячный ребенок были спасены. Сейчас, как сообщается, ребенка перевели в палату, мать малыша все еще находится в реанимации.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводов, сообщили в ДЧС области.

При этом свой поступок Павел не считает героическим.

Правила пожарной безопасности

На Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов сообщается, что основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

не использовать электроприборы, имеющие неисправности;

не использовать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;

не включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки;

электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Также каждый раз перед уходом из дома нужно обязательно проверять, все ли электронагревательные приборы выключены и обесточены. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам 101, 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014777-muzhchina-spas-zhenschinu-i-9-mesyachnogo-rebenka-iz-ognya-v-ekibastuze/