Трехэтажное кафе загорелось в верхней части Алматы (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел в кафе на улице Розыбакиева в Алматы - загорелась кровля трехэтажного здания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

По информации ведомства, сегодня в 8 утра силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу к горящему зданию в Бостандыкском районе города.

Как оказалось, происходило горение кровли трехэтажного кафе с мансардой - общая площадь пожара оставила 30 кв. м.

Отмечается, что незамедлительно были введены пожарные стволы на тушение и защиту рядом стоящих зданий.

Пожар. Кадр из видео: ДЧС Алматы

"Дополнительно направленные пожарные расчеты установили на гидранты автоцистерны, магистральные линии протянуты, обеспечена бесперебойная подача воды", - уточнили в ДЧС.

Чтобы не допустить распространения огня по кровле, было проведено ее вскрытие.

Справиться с возгоранием полностью удалось в 08:47.

По информации ведомства, в тушении пожара было задействовано 15 единиц техники и 41 человек личного состава.

Причина произошедшего устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что объект с массовым пребыванием людей должен быть оборудован автоматической пожарной сигнализацией, чтобы все люди были оповещены о возникновении пожара и смогли вовремя эвакуироваться.

Также на видных местах должны быть планы эвакуации при пожаре, знаки безопасности и указатели.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре, так же должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала при пожаре для безопасной и организованной эвакуации.

В любых помещениях с массовым пребыванием людей должно быть расчетное количество выходов, как минимум два. Пути эвакуации должны быть требуемых размеров, не загромождены, если заперты, то только на запоры, легко открываемые изнутри без ключа. Двери должны открываться по направлению выхода.

Ковровые покрытия должны быть закреплены к полу, на окнах не должно быть глухих решеток. У дежурного персонала должны иметься фонари в случае отключения электричества. Не менее одного раза в полугодие должна проводиться учебная эвакуация.

Еще одно требование, которое нужно соблюдать - это возможность подъезда к зданию пожарной техники для тушения и спасения людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014644-trehetazhnoe-kafe-zagorelos-v-verhney-chasti-almaty-foto/