Теплотрасса рухнула в Зеренде. Сотни человек остались без отопления (видео)
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В курортном поселке Зеренда в Акмолинской области рухнула теплотрасса, проложенная на высоте трех метров. Полтысячи человек остались без отопления, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, обрушение трубопровода напугало местных жителей.
"Я шел по дороге и услышал скрежет. И потом голову поднимаю, смотрю: падает. В сторону отбежал – хорошо, хорошо, что на улице просто никого не было в этот момент: ни детей, ни машин. А так бы не успел бы никто убежать. Люди повыходили, смотрели. Аж на соседней улице было – шум было слышно, как она упала", - поделился житель Зеренды Андрей Светличный.
Тепломагистраль является центральной в системе отопления Зеренды. Почти 200 метров металлической теплотрассы рухнули на землю, сорвавшись с мощных железных балок. Трубопровод моментально разорвался, и из него стали бить огромные фонтаны кипятка.
Без отопления осталось около 500 абонентов. Среди них районная больница, три детских сада и две школы.
Чтобы вернуть жителям тепло, в поселке экстренно задействовали резервную котельную. Причину обрушения выясняет экспертиза.
По данным телеканала, рухнувшая теплотрасса была запущена в прошлом году. И ее качество постоянно вызывало нарекания.
"В 2022 году мы запустили ее, однако по не зависящим от нас причинам происходили определенные перебои. Аварии происходили, имели место, в связи с чем мы были вынуждены подать на поставщика в суд", – сообщил замакима Зерендинского района Есимхан Байгабылов.
Источник: КТК
Отметим, Зеренда – административный центр Зерендинского района Акмолинской области, расположенный в 50 км к югу от Кокшетау. На 2021 год население поселка составляло 7,6 тыс. человек.
Акимом района, согласно информации на официальном сайте, является Асен Жаксылыков.
На сайте акимата отмечается, что одной из приоритетных отраслей экономики района является индустрия отдыха и туризма. Здесь расположено 4 санатория, 1 горнолыжный комплекс, государственный нацпарк и общественный пляж.
Добавим также, что согласно информации на портале Gismeteo, в Зеренде, несмотря на приход весны, пока довольно прохладно: ночью температура воздуха может достигать минус десяти градусов, днем колеблется в диапазоне 0 - плюс 9 градусов. Значительное потепление синоптики обещают лишь на следующей неделе - в среду, 5 апреля, здесь прогнозируют плюс 17 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014433-teplotrassa-ruhnula-v-zerende-sotni-chelovek-ostalis-bez-otopleniya-video/