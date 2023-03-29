Теплотрасса рухнула в Зеренде. Сотни человек остались без отопления (видео)

Рухнувшая теплотрасса в Зеренде. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В курортном поселке Зеренда в Акмолинской области рухнула теплотрасса, проложенная на высоте трех метров. Полтысячи человек остались без отопления, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, обрушение трубопровода напугало местных жителей.

"Я шел по дороге и услышал скрежет. И потом голову поднимаю, смотрю: падает. В сторону отбежал – хорошо, хорошо, что на улице просто никого не было в этот момент: ни детей, ни машин. А так бы не успел бы никто убежать. Люди повыходили, смотрели. Аж на соседней улице было – шум было слышно, как она упала", - поделился житель Зеренды Андрей Светличный.

Тепломагистраль является центральной в системе отопления Зеренды. Почти 200 метров металлической теплотрассы рухнули на землю, сорвавшись с мощных железных балок. Трубопровод моментально разорвался, и из него стали бить огромные фонтаны кипятка.

Без отопления осталось около 500 абонентов. Среди них районная больница, три детских сада и две школы.

Чтобы вернуть жителям тепло, в поселке экстренно задействовали резервную котельную. Причину обрушения выясняет экспертиза.

По данным телеканала, рухнувшая теплотрасса была запущена в прошлом году. И ее качество постоянно вызывало нарекания.

"В 2022 году мы запустили ее, однако по не зависящим от нас причинам происходили определенные перебои. Аварии происходили, имели место, в связи с чем мы были вынуждены подать на поставщика в суд", – сообщил замакима Зерендинского района Есимхан Байгабылов.

Источник: КТК

Отметим, Зеренда – административный центр Зерендинского района Акмолинской области, расположенный в 50 км к югу от Кокшетау. На 2021 год население поселка составляло 7,6 тыс. человек.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Акимом района, согласно информации на официальном сайте, является Асен Жаксылыков.

На сайте акимата отмечается, что одной из приоритетных отраслей экономики района является индустрия отдыха и туризма. Здесь расположено 4 санатория, 1 горнолыжный комплекс, государственный нацпарк и общественный пляж.

Добавим также, что согласно информации на портале Gismeteo, в Зеренде, несмотря на приход весны, пока довольно прохладно: ночью температура воздуха может достигать минус десяти градусов, днем колеблется в диапазоне 0 - плюс 9 градусов. Значительное потепление синоптики обещают лишь на следующей неделе - в среду, 5 апреля, здесь прогнозируют плюс 17 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014433-teplotrassa-ruhnula-v-zerende-sotni-chelovek-ostalis-bez-otopleniya-video/