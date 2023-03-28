"КамАЗ" загорелся возле Атакента в Алматы (видео)

Пожар. Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris__p__almaty

Грузовой автомобиль загорелся на проезжей части улицы Тимирязева в Алматы - очевидцы сняли на видео произошедшее. В ДЧС города рассказали подробности произошедшего.

Кадры с места событий опубликовали в паблике kris__p__almaty в Instagram. На кадрах видно загоревшийся грузовик и людей, которые пытаются тушить машину. Клубы дыма поднимаются вверх, кабина грузовика охвачена огнем.

Другие участники дорожного движения разворачиваются, покидая место ЧП.

В ДЧС города прокомментировали произошедшее. По информации ведомства, пожар произошел около 17:11 по улице Тимирязева. Уже через 4 минуты на месте были пожарные расчеты с ПЧ-1.

В пресс-службе уточники, что горел моторный отсек автомашины марки "КамАЗ" на предварительной площади 1,5 кв. м.

"К счастью, загорание ликвидировано до прибытия, пожарные ввели пожарные стволы на охлаждение конструкций", - добавили в ДЧС.

Правила пожарной безопасности

На сайте ДЧС ЗКО сообщается, что основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

не использовать электроприборы, имеющие неисправности;

не использовать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;

не включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки;

электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Также каждый раз перед уходом из дома нужно обязательно проверять, все ли электронагревательные приборы выключены и обесточены.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам "101", "102".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014406-kamaz-zagorelsya-vozle-atakenta-v-almaty-video/