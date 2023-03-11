Ребенка затянуло в грязь в Атырау

Спасательные работы. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Вечером 10 марта спасателям поступил сигнал о том, что в микрорайоне Самал в Атырау ребенка затянуло в грязь в болотистой местности. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Сообщение спасателям поступило 10 марта в 18.17 вечера. Указывалось, что ребенок увяз в болотистой местности и не может самостоятельно выбраться.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС Атырауской области. Подростка 2008 года рождения вытащили из грязевой массы с помощью спасательной веревки.

В работах были задействованы 6 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники.

Для справки: болото (также топь, трясина) - участок суши (или ландшафта), характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли. Болота являются составной частью гидросферы.

Спасатели призывают казахстанцев остерегаться заболоченных мест. Проходя здесь, рекомендуется двигаться медленно с длинным шестом, чтобы ощущать все подозрительные участки. Также следует внимательно осматривать места, покрытые сочной зеленой травой и плавающими водорослями.

"Попадая в такую яму, не делайте резких движений. Поставьте шест перед собой и, опираясь на него, встаньте в горизонтальное положение, постарайтесь выбраться на безопасное и сухое место. Лучше не ходить в одиночку по болоту, чтобы оказать помощь человеку, попавшему в беду, а вызывать спасателей", - советуют специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012511-rebenka-zatyanulo-v-gryaz-v-atyrau/