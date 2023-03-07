Четыре лавины сошли в горах Алматы

Лавина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в районе бассейна реки Улкен Алматы сошли четыре снежные лавины. Об этом сообщили специалисты ГУ "Казселезащита" в своем официальном Instagram-аккаунте.

"7 марта 2023 года в ходе проведения обследования в среднегорной зоне бассейна реки Улкен Алматы самопроизвольно сошли четыре снежные лавины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествия были зарегистрированы:

на лавиносборе № 4 – объемом 400 кубических метров;

на лавиносборе № 5 – 300 кубических метров;

на лавиносборе № 6 – 100 кубических метров;

на лавиносборе № 7 – 700 кубических метров.

Общий объем сошедшей снежной массы составил 1500 кубических метров.

Сошедшие массы снега остановились на склоне. По данным ведомства, жертв, пострадавших или разрушений нет.

Тем не менее подчеркивается, что в горных районах сохраняется лавинная опасность. По информации "Казселезащиты", штормовое предупреждение о лавинной опасности объявлено на период с 8 по 10 марта.

"ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни", – предупредили специалисты.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012109-chetyre-laviny-soshli-v-gorah-almaty/