Как спастись, оказавшись в здании во время землетрясения, рассказали в МЧС

Комната. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК рассказал, где нужно прятаться, если при землетрясении вы оказались в помещении, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрагим Кульшимбаев отметил, что МЧС регулярно рассказывает населению о том, какие меры безопасности нужно соблюдать в случае землетрясения.

"Данные правила при учениях, сейсмотренировках, например, – они каждый месяц проходят в Алматы в школах и на других объектах, – мы доводим", – добавил он.

Между тем, по его словам, наиболее безопасными местами в жилых зданиях являются несущие конструкции стен.

"Не нужно, например, выбегать на лестничные площадки. При ликвидации последствий землетрясения в Турции, мы замечали, что наиболее опасными являются лестничные марши. Основное количество погибших было на этих лестничных маршах. Поэтому по необходимости надо находится у себя дома, именно под несущими стенами, где вы можете спастись, остаться под конструкциями, где останутся проемы для вас", – резюмировал спикер.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Если вдруг вы понимаете, что здание теряет свою устойчивость, важно не паниковать, а придерживаться четких правил. Они приводятся на официальном сайте "Электронного правительства".

Если есть возможность быстро покинуть здание:

сделайте это, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости;

покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя;

пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна;

оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то:

займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса;

если с вами дети, укройте их собой;

откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости;

не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих;

держитесь подальше от окон, электроприборов;

немедленно отключите воду, электричество и газ;

если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его;

используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка – "102", пожарных – "101", врачей – "103", спасателей – "112";

не выходите на балкон;

не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Очутившись под завалами здания, важно дышать глубоко, не поддаваться панике и по возможности оказать себе первую медицинскую помощь.

"Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание)", – советуют специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010561-kak-spastis-okazavshis-v-zdanii-vo-vremya-zemletryaseniya-rasskazali-v-mchs/