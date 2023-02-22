Два землетрясения произошли в 450 километрах от Алматы

Горы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 произошли на юго-востоке от Алматы на территории Китая. Об этом сообщается на официальном сайте ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 22 февраля 2023 года в 16:25:56 Алматинского времени (22 февраля 2023 года в 10:25:56 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", – говорится в сообщении.

Эпицентр этого толчка был расположен в 439 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 5,3.

Через 7 минут было зафиксировано второе землетрясение в 450 км на юго-восток от Алматы, также на территории Китая. Его магнитуда – 4,5.

По данным специалистов, сведений об ощутимости не было.

Отметим, что, как сообщает Казахстанский национальный центр данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Добавим, по данным с официального сайта СОМЭ, большая часть Республики Казахстан не охвачена системой сейсмологических наблюдений.

Все станции сосредоточены в южной и юго-восточной частях страны и определить параметры землетрясений в западной и северной частях Казахстана невозможно без привлечения информации с сейсмических станций сопредельных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010445-dva-zemletryaseniya-proizoshli-v-450-kilometrah-ot-almaty/