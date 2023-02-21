Более 20 человек спасли из горящего дома в Астане (видео)

Эвакуация. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Пожар произошел в жилом доме на улице Косшыгулулы в Астане. Пожарные спасли из здания 26 человек, в том числе 13 детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Кадры очевидцев появились в Telegram-канале Astanovka98. Автор показал, как с помощью автолестницы спасают людей из многоэтажного дома, в котором загорелась одна из квартир.

Также в публикации говорилось, что медики оказывают помощь пострадавшим.

В пресс-службе ДЧС Астаны сообщили корреспондентам NUR.KZ, что сегодня, 21 февраля, в 12:46 пожарные подразделения выехали по адресу улица Косшыгулулы, 22/1.

По информации пожарных, в квартире на втором этаже горели мебель и домашние вещи на площади 25 кв.м.

В ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы были спасены 26 человек, из них 13 детей. Помимо этого была проведена эвакуация 125 человек.

В больницу для дальнейшего осмотра бригадой скорой помощи и медиками Центра медицины катастроф были доставлены 6 человек, из них 3 детей.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники столичного ДЧС.

Отметим, что на официальном сайте Электронного правительства опубликованы рекомендации, какие действия необходимо предпринять, если в квартире начался пожар.

Специалисты рекомендуют:

в первую очередь следует оповестить спасательные службы, сообщив им наиболее полную информацию: адрес, место возгорания, свои данные;

Произвести эвакуацию немощных и недееспособных граждан, детей и пожилых людей. При этом людей необходимо вывести за пределы здания, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Если площадь возгорания небольшая попытайтесь самостоятельно локализовать возгорание, используя подручные средства. Для тушения можно использовать емкость с водой.

Если горит жидкость (масло, растворитель) тушение водой может только усугубить ситуацию, рекомендуется использовать какие-либо плотные материалы (например, войлок).

В том случае если вам не удалось предотвратить распространение пожара и ваша жизнь находится в опасности, лучше как можно скорее покинуть помещение предварительно плотно закрыв двери и окна.

Нет возможности выйти через входную дверь, идете на балкон, дверь необходимо плотно закрыть за собой, если есть пожарная лестница, спуститесь по ней вниз. Спускаться при помощи скрученных из тканей импровизированных канатов, различных шлангов и так далее не рекомендуется, воспользоваться такими средствами можно только в случае крайней необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010251-bolee-20-chelovek-spasli-iz-goryaschego-doma-v-astane-video/