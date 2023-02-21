Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

Флаги Ирана. иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на юге Ирана был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,3. Тем не менее пока информации о разрушениях или пострадавших не поступала, передает РИА Новости.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сегодня на юге Ирана в 06:05 по местному времени (12:05 по времени Астаны).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек, а очаг залегал на глубине 10 километров.

При этом на данный момент информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Иранский город Бендер-Аббас на карте. Скриншот: Google Maps

Добавим, что по данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Что делать при землетрясении?

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", при первых толчках выключите газ, воду и электричество.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение: встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну либо залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010245-zemletryasenie-magnitudoy-53-proizoshlo-v-irane/