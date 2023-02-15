Из-за чего загорелся автобус на ВОАД в Алматы, объяснили в акимате

Загоревшийся на ВОАД автобус. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Управлении городской мобильности Алматы прокомментировали недавний инцидент на ВОАД – сегодня утром там сгорел автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Автобус следовал по маршруту № 131. Сообщение о возгорании автобуса поступило в диспетчерскую службу в 08:28.

"Водитель, обнаружив техническую неисправность, согласно инструкции, предупредил всех пассажиров и произвел незамедлительную высадку людей на остановочном комплексе", – говорится в сообщении ведомства.

После этого, как сообщается, водитель направился на автобусе в автобусный парк, но по дороге в моторном отсеке произошло возгорание.

"Водителем были приняты оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв", – рассказали в управлении.

В 08:45 на место ЧП прибыли пожарные и ликвидировали очаг возгорания.

Ранее уже сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают уполномоченные органы.

В управлении добавили, что возгорание произошло на автобусе марки "ЛиАЗ", срок эксплуатации которых уже подходит к концу.

"При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов данной марки. В связи с этим для повышения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров автопарком запланирован закуп новых подвижных единиц для их замены", – заявили в ведомстве.

Чтобы обновить автопарк, акимат Алматы планирует в этом году купить 300 новых автобусов и 100 новых троллейбусов. Частные парки закупят еще 150 единиц газовых автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009494-iz-za-chego-zagorelsya-avtobus-na-voad-v-almaty-obyasnili-v-akimate/