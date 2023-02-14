Беременную женщину с двумя детьми спасли из пожара в Жамбылской области (видео)

Горящий дом. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Пожар произошел сегодня, 14 февраля, в одном из частных домов в поселке Интернациональный в Жамбылской области. В доме находились беременная женщина с двумя детьми, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Госавтоинспекторы группы дорожно-технической инспекции ОАП Меркенского РОП Данияр Тналиев и Нурдаулет Нургали увидели густой дым из окна одного из домов по улице Кокжек. Они направились на место событий.

Добравшись до этого дома, они заметили, что он объят дымом и пламенем. Стражи порядка бросились к горящему дому, крикнув прохожим, чтобы они вызвали пожарных и бригаду скорой медицинской помощи.

"Когда мы с напарником подбежали к дому, то услышали женский голос и детский плач. Нам некогда было медлить и оценивать риски, счет шел на секунды. Мы сломали окно, и я стал пробираться сквозь густой дым. Ничего не было видно, я просто шел на детский крик", – рассказал Данияр Тналиев.

Полицейские вынесли из горящего дома двух детей и беременную женщину. До приезда медиков они следили за состоянием их здоровья.

Прибывшие вскоре пожарные ликвидировали пламя. Семью передали врачам для проведения осмотра, после чего полицейские продолжили свое дежурство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009387-beremennuyu-zhenschinu-s-dvumya-detmi-spasli-iz-pozhara-v-zhambylskoy-oblasti-video/