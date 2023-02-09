Станция техобслуживания загорелась в Астане (видео)

Пожар в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В четверг, 9 февраля, в Астане случился крупный пожар - загорелось здание станции техобслуживания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

Астанчане делятся в соцсетях кадрами, на которых видно, как над частным сектором на юго-востоке столицы поднимается черный дым.

Как рассказали в департаменте по ЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 13:57 - загорелось здание на улице Айнакол.

Фото с места ЧП: ДЧС Астаны

"По прибытии огнеборцев уже через пять минут установлено, что горит одноэтажное СТО, пристроенное к частному дому. Предварительная площадь - 200 кв.м. Два автомобиля, находившихся внутри СТО, полностью выгорели", - рассказали в департаменте.

Пожарным удалось предотвратить распространения огня на близлежащие дома.

В 14:44 пожар был локализован, а в 15:25 - полностью потушен.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, накануне сообщалось, что в Актюбинской области целый город остался без света из-за пожара на электростанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008757-stantsiya-tehobsluzhivaniya-zagorelas-v-astane-video/