Город в Казахстане остался без света из-за пожара на электростанции (видео)

Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

В Актюбинской области произошел пожар на электростанции. В результате чего город Алга и ряд сельских округов остались без света. Об этом сообщается на официальной странице акимата Алгинского района в Instagram.

По информации официального Telegram-канала МЧС РК, 8 февраля в 09.39 на пульт "101" поступила информация о загорании электростанции в городе Алга по улице Айымбетова.

На место были направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области в составе 18 сотрудников и 4 единиц техники.

Здесь огнеборцы деблокировали входные ворота здания. Тушение пожара осуществлялось подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности.

В результате была устранена угроза распространения огня на соседние секции подстанции, по предварительным данным, на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован в 10.40. Жертв и пострадавших нет.

Как отметили в акимате Алгинского района, в результате ЧП на основной станции подачи электроэнергии в городе Алга и ряде сельских округов был временно отключен свет.

Но подача тепла во все социальные объекты и многоквартирные дома не прекращалась. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В ведомстве принесли извинения за неудобства.

По данным официального сайта акимата, Алгинский район - административно-территориальная единица второго уровня в Актюбинской области, расположен на севере региона.

Образован в 1933 году как Ключевой район. В 1963 году переименован в Алгинский район. Административный центр - город Алга. Район граничит с Хромтауским, Мугалжарским, Темирским, Хобдинским и Мартукским районами, а также с территорией городской администрации Актобе.

Алгинский район состоит из 12 сельских округов, в составе которых находится 30 сел, и одного города районного значения. Население района насчитывает 40,4 тыс. человек (на 1 января 2019 года).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008576-gorod-v-kazahstane-ostalsya-bez-sveta-iz-za-pozhara-na-elektrostantsii-video/