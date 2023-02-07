Жилые дома, дворы и улицу в Семее затопило сточными водами (видео)

Военнослужащие борются с последствиями аварии в Семее. Фото: gov.kz

В понедельник, 6 февраля, из-за засора канализационного дюкера в Семее сточными водами затопило улицу, 16 дворов и 6 домов. В министерстве по ЧС рассказали, как борются с последствиями аварии.

Кадры из Семея появились в Instagram-пабликах и на Telegram-каналах. На опубликованных роликах видно, что канализационными водами затопило проезжую часть улицы Би-Боранбая. Вода добралась и до жилых домов и дворов горожан.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что 6 февраля в 18:02 на одной из улиц Семея произошел засор канализационного дюкера трубы Д-1000 мм.

"С момента аварии коммунальными службами начата обваловка вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора, параллельно велась откачка сточных вод, поступающих на дворовые территории частного сектора.

Несмотря на это, подъем уровня канализационных вод продолжился, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.

На месте организован оперативный штаб, вместе со спасателями к ликвидации последствий потопа привлекли и военнослужащих. Сейчас ведутся работы по подсыпке грунта и откачке канализационных отходов.

По данным ведомства, подтоплено 16 дворовых территорий и 6 домов.

"В целях предотвращения дальнейшего движения воды по направлению к домам произведена укладка мешкотары с инертными материалами в количестве более 600 штук. Работы по укладке мешкотары продолжаются", - заявили в МЧС.

В ликвидации последствий аварии задействованы 115 человек и 46 единиц техники акимата, департамента по ЧС и воинской части МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008291-zhilye-doma-dvory-i-ulitsu-v-semee-zatopilo-kanalizatsionnymi-vodami-video/