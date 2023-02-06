Пожар произошел на одном из рынков в районе барахолки в Алматы (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар разгорелся на территории рынка "Салем" в районе барахолки в Алматы. В ДЧС озвучили подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ДЧС, 6 февраля в 21:09 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в Жетысуский район на улицу Бокейханова. Расчеты прибыли через 3 минуты.

Пожарные установили, что происходит горение двухъярусных контейнеров на территории рынка "Салем" на предварительной площади 120 кв. м.

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Сотрудниками противопожарной службы введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров.

По информации ДЧС, в 21:42 был достигнута локализация. Полная ликвидация возгорания достигнута в 21:52.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, что в середине января крупный пожар с обрушением кровли произошел в районе барахолки в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008281-pozhar-proizoshel-na-odnom-iz-rynkov-v-rayone-baraholki-v-almaty-foto/