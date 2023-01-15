Обрушилась кровля: озвучены подробности пожара близ барахолки в Алматы (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Стали известны подробности пожара, который произошел на складе близ барахолки в Жетысуском районе Алматы. Произошло обрушение кровли, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Силы и средства были направлены по вызову в 9:26, первые расчеты прибыли через 5 минут. К этому времени происходило горение открытым пламенем, случилось обрушение кровли.

В ДЧС подчеркнули, что тушение осложнялось обрушением конструкций, а также тем, что объектовый пожарный гидрант оказался неисправен.

Был организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника "Алматы су". Также воду подавали с помощью автоцистерн.

Локализовать пожар удалось только в 12:42, а справиться с пожаром полностью - в 13:18.

По данным МЧС, пожарные провели вскрытие и разборку конструкций, для обнаружения скрытых очагов горения и определения их границ и путей распространения.

Вскрытие конструкций дает возможность для наиболее успешного применения огнетушащих веществ, создания разрывов на путях распространения горения, удаления дыма и снижения температуры, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре в районе барахолки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005395-obrushilas-krovlya-ozvucheny-podrobnosti-pozhara-bliz-baraholki-v-almaty-foto-video/