Пассажирский поезд сообщением Петропавловск - Алматы загорелся в пути

Поезд. Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

Вечером 3 февраля в пассажирском поезде сообщением Петропавловск - Алматы произошло возгорание. Он был остановлен в Карагандинской области. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации нацкомпании, 3 февраля в 21.57 на участке Аршалы - Анар в Карагандинской области остановлено движение поезда №105/106 сообщением Петропавловск - Алматы из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава.

"В поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - отметили в КТЖ.

Здесь добавили, что для пересадки людей и отправки до станции Алматы из Астаны был отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов.

Специально созданная комиссия уже приступила к расследованию причин произошедшего.

"Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом", - пояснили в компании.

Напомним, ранее в пассажирском поезде сообщением Кызылорда-Семей на перегоне в Жамбылской области также произошел пожар. Никто не пострадал.

При возникновении возгорания рекомендуется:

если вы услышали крики: "Пожар! Горим!", либо почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем;

позвоните в противопожарную службу;

если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки;

оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь;

не входите туда, где большая концентрация дыма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008032-passazhirskiy-poezd-soobscheniem-petropavlovsk-almaty-zagorelsya-v-puti/