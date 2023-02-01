Водитель спецтехники снегом потушил горящее авто в Павлодаре (видео)

Водитель спецтехники тушит снегом горящее авто. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Павлодаре водитель погрузчика спас горящий автомобиль, забросав его снегом. Машина загорелась на парковке, возле филиала одного из банков, передает Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе ДЧС Павлодарской области сообщили изданию, что информация о пожаре поступила во вторник, 31 января, в 11:33.

"Автомобиль загорелся на парковке по улице Торайгырова, 46/1. На месте возгорания работал тракторист ТОО "Горкомхоз". Набрав в свой ковш снег, он сбил пламя и предотвратил распространение огня на салон автомобиля", – рассказали в ДЧС региона.

В ведомстве поблагодарили водителя погрузчика, который помог потушить пожар, и сообщили, что его зовут Едыге Жумабеков.

Кроме того, видео с тушением пожара попали в соцсети. На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике "Типичный Павлодар", видно, как водитель спецтехники, забросав горящий автомобиль белого цвета снегом, смог остановить распространение огня. Тушить возгорание ему также помогали несколько мужчин с лопатами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007561-voditel-spetstehniki-snegom-potushil-goryaschuyu-mashinu-v-pavlodare-video/