Спасенные из пожара алматинцы не могут вернуться в собственные квартиры (видео)

Жительница пострадавшего дома. Кадр из видео: КТК

В Алматы несколько дней назад произошел пожар в многоквартирном доме. Жителей удалось эвакуировать, но теперь, когда пожар потушен, вернуться домой они не могут, в том числе из-за отсутствия электричества, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что огонь повредил всего несколько квартир, но последствия ощутил на себе весь дом. Из-за сажи, запаха гари и отсутствия электричества люди не могут заселиться обратно.

Одна из жительниц, Назгуль Малдыбаева, третьи сутки скитается по хостелам и гостиницам. По словам алматинки, пожар уничтожил в ее квартире все, что было. И даже зайти внутрь не получается, так как во время эвакуации заклинило замок.

"Я мать четверых детей, трое из которых инвалиды. Нам очень сложно и дорого проживать в гостинице. Так случилось, что квартира, где возник пожар, расположена напротив моей. Потому мы не меньше их пострадали от огня. Сгорело все: вещи, техника, мебель. Просим помощи у акимата и иных государственных органов", – пожаловалась женщина.

Несмотря на то, что огонь в большинство квартир не проник, последствия пожара ощутили многие жители. Стены и потолки пропитались сажей и гарью, но это не самое страшное. Больше всего жильцов беспокоит отсутствие электричества.

"Газ здесь не предусмотрен, не газифицирован дом. Поэтому все мы готовим на электроплитках, все мы пьем чай из электрочайников. Мы это сделать не можем (теперь – прим. ред.). Мы не можем даже находиться в наших квартирах. Оказания помощи мы не видим.

Мы находимся на улице. Кто-то может поехать к родственникам. Хостел предоставили нам только на сутки. Остальные наши жильцы вынуждены перекантовываться у своих родственников или в соседних домах", – сообщила еще одна жительница дома Ксения Искакова.

При этом, как отмечает телеканал, в районном акимате с заявлениями жильцов не согласны. По словам чиновников, люди сами отказались от дальнейшего проживания в предоставленных хостелах. Местные власти уверяют, со своей стороны оказывают всяческую помощь.

"На данный момент мы рассчитываем, сколько необходимо материала для восстановления после пожара, и будет рассмотрено это все. О необходимых материалах мы сейчас рассчитываем все цены. И уже, думаю, завтра до вечера мы привезем кое-какие материалы для восстановительных работ", – заявил руководитель отдела коммунального хозяйства Ауэзовского района Ерасыл Укметов.

В акимате добавили, что ведутся работы и по восстановлению электричества. Точных сроков завершения ремонта чиновники не назвали, однако заверили, что сделают все возможное, чтобы до конца недели свет в доме появился.

Источник: КТК

Напомним, что 24 января произошел пожар в микрорайоне №7 в Алматы – загорелась квартира в четырехэтажном доме.

Что делать, если в квартире произошел пожар?

Пожар – одно из самых опасных и разрушительных чрезвычайных происшествий. При этом, если случился пожар, самое главное – не паниковать и следовать инструкции. Краткий перечень действий приводится на сайте egov.kz.

При пожаре в квартире в первую очередь следует оповестить спасательные службы по экстренным номерам "112" или "101", сообщив им наиболее полную информацию: адрес, место возгорания, свои данные;

Далее нужно произвести эвакуацию немощных и недееспособных граждан, детей и пожилых людей. При этом людей необходимо вывести за пределы здания. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Если площадь возгорания небольшая, попытайтесь самостоятельно локализовать возгорание, используя подручные средства. Для тушения можно использовать емкость с водой.

Если горит жидкость (масло или растворитель) тушение водой может только усугубить ситуацию – рекомендуется использовать какие-либо плотные материалы (например, войлок).

В том случае если вам не удалось предотвратить распространение пожара и ваша жизнь находится в опасности, лучше как можно скорее покинуть помещение, предварительно плотно закрыв двери и окна.

Если у вас нет возможности выйти через входную дверь, идете на балкон. При этом дверь необходимо плотно закрыть за собой. Если есть пожарная лестница – спуститесь по ней вниз.

Спускаться при помощи скрученных из тканей импровизированных канатов, различных шлангов и так далее не рекомендуется – воспользоваться такими средствами можно только в случае крайней необходимости.

Это основные действия при пожаре, которые необходимо предпринять, и запомните, ни в коем случае не открывайте окна в помещении с очагом огня, поступление свежего кислорода усилить интенсивность возгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007129-spasennye-iz-pozhara-almatintsy-ne-mogut-vernutsya-v-sobstvennye-kvartiry-video/