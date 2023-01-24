Десять человек спасли из пожара в Алматы

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар произошел в микрорайоне №7 в Алматы - загорелась квартира в четырехэтажном доме. Пожарные спасли 10 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сегодня вечером произошло загорание квартиры на втором этаже четырехэтажного дома в Ауэзовском районе на общей площади 20 кв.м.

Из-за сильного задымления на лестничной клетке создалась угроза жизни и здоровью жильцов, которые оказались отрезаны от выхода.

Кроме того, создалась опасность распространения огня на третий этаж и кровлю жилого дома.

Силами ДЧС в ходе тушения спасены 10 человек, из них 3 детей. Также был эвакуирован 1 газовый баллон объемом 25 л.

Баллон. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Справиться с возгоранием полностью удалось в 18:54.

ДЧС предупредил граждан не перегружать электросети, не оставлять без присмотра электроприборы, в случае нагрева электрической вилки, следует немедленно обесточить прибор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006625-desyat-chelovek-spasli-iz-pozhara-v-almaty/