Десять человек спасли из пожара в Алматы
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Пожар произошел в микрорайоне №7 в Алматы - загорелась квартира в четырехэтажном доме. Пожарные спасли 10 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сегодня вечером произошло загорание квартиры на втором этаже четырехэтажного дома в Ауэзовском районе на общей площади 20 кв.м.
Из-за сильного задымления на лестничной клетке создалась угроза жизни и здоровью жильцов, которые оказались отрезаны от выхода.
Кроме того, создалась опасность распространения огня на третий этаж и кровлю жилого дома.
Силами ДЧС в ходе тушения спасены 10 человек, из них 3 детей. Также был эвакуирован 1 газовый баллон объемом 25 л.
Справиться с возгоранием полностью удалось в 18:54.
ДЧС предупредил граждан не перегружать электросети, не оставлять без присмотра электроприборы, в случае нагрева электрической вилки, следует немедленно обесточить прибор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006625-desyat-chelovek-spasli-iz-pozhara-v-almaty/