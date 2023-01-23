Буран и нулевая видимость: 9 человек спасли из снежного плена в Жетысуской области (видео)

Спасатели выводят пассажиров. Кадр из видео: пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Вчера вечером на дороге в Жетысуской области в снежном заносе застряли три машины. Только сегодня утром спасателям удалось вызволить людей из снежного плена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, 22 января в 19:50 в региональный ДЧС поступило сообщение о том, что в Алакольском районе на автодороге "Ушарал – Достык" в снежном заносе застряли автомашины с людьми. В этом районе начался буран, создалась нулевая видимость.

На место вызова незамедлительно были направлены спасательные подразделения из села Акши и со станции Достык.

"В 09:00 23 января из снегозаносимого участка "Ыргайты", где порывы ветра на тот момент составляли более 30 м/с, из салона трех автомашин были спасены 9 человек, которых доставили на станцию Достык", – сообщили в ДЧС Жетысуской области.

Отмечается, что никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

В ведомстве также напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий в 18:00 22 января движение для всех видов автотранспорта по автодороге республиканского значения "Ушарал – Достык" с 84 по 184 километр было закрыто.

Подчеркивается, что попавшие в снежный занос авто выехали на дорогу еще до ее закрытия.

В Департаменте по ЧС призвали граждан не выезжать в дальнюю дорогу при неблагоприятных погодных условиях, а также не игнорировать предупреждения от службы "112".

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112". Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2006422-buran-i-nulevaya-vidimost-9-chelovek-spasli-iz-snezhnogo-plena-v-zhetysuskoy-oblasti-video/