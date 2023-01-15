Пожар произошел на складе в районе барахолки в Алматы (фото, видео)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел в здании склада в районе барахолки в Алматы. Пожарные выехали на место происшествия по повышенному рангу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty. Автор утверждал, что загорелся склад на улице Москвина. На опубликованных кадрах видно, как работают сотрудники противопожарной службы.

В ДЧС города подтвердили информацию о том, что в Жетысуском районе на улице Москвина произошел пожар.

Как уточнили в ведомстве, происходит горение складского помещения.

На месте была развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов.

Была проведена эвакуация товарно-материальных ценностей со складов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005386-pozhar-proizoshel-na-sklade-v-rayone-baraholki-v-almaty-video/