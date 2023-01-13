Женщина и маленький ребенок едва не погибли из-за обогревателя в ВКО (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Обогреватель стал причиной пожара в частном доме в Риддере, в котором находились женщина и ее маленький сын, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

Инцидент произошел накануне - в частном доме по улице Матросова вспыхнул пожар.

На момент прибытия пожарных уже горели мебель, личные вещи, бытовая техника, деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, стены, оконные и дверные блоки.

Отмечается, что внутри дома находились женщина и ее маленький сын - они не заметили возгорания, пока к ним не постучалась соседка. После они покинули дом.

Огнеборцам удалось устранить распространение огня на жилые комнаты. Всего было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Площадь пожара составила 57 кв.м.

Предполагается, что причиной произошедшего стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации обогревателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005189-zhenschina-i-malenkiy-rebenok-edva-ne-pogibli-iz-za-obogrevatelya-v-vko-foto/