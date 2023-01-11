Автобусы с более чем 70 пассажирами застряли из-за снегопада в Актюбинской области

Автобус с пассажирами. Фото: gov.kz

Два автобуса с более чем 70 пассажирами, среди которых были граждане Узбекистана, застряли из-за непогоды на трассе в Актюбинской области, передает официальный сайт ДЧС области.

11 января 2023 года поступила информация о том, что на 1153 километре трассы Самара-Шымкент в 20 километрах от Иргизского района на дороге стоит пассажирский автобус.

В данном автобусе находились три казахстанца и 38 граждан Узбекистана.

Дорогу перекрыли из-за плохой погоды. А эвакуированных пассажиров разместили в средней школе села Иргиз.

В этот же день поступила информация о том, что в Айтекебийском районе на 968 километре трассы Самара-Шымкент, в двух километрах от поселка Карабутак также понадобилась помощь пассажирскому автобусу. В транспортном средстве находился 31 гражданин Узбекистана. Людей разместили в мечети села Карабутак.

ДЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды. Также настоятельно рекомендуется не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

Меры безопасности при сложных метеорологических условиях зимой

На сайте "Электронного правительства" говорится, что необходимо тщательно продумывать все до деталей, если собираетесь в дорогу в зимнее время. К примеру:

В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой или пластмассовые конусы.

Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой или пластмассовые конусы. Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.

Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то рекомендуется иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться, тогда надо добавлять сверху керосин, и топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива, они тоже есть в продаже, поэтому берите с собой или керосин, или специальные добавки.

Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру 112.

Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и так далее. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005022-avtobusy-s-bolee-70-passazhirami-zastryali-iz-za-snegopada-v-aktyubinskoy-oblasti/