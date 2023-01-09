Рынок "Арлан" загорелся в Алматы

Пожар на рынке "Арлан" в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня, 9 января, на рынке "Арлан" в Алматы загорелись контейнеры. На данный момент объект обесточен, ведется подача воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"9 января в 16:55 силы и средства ДЧС – 16 единиц техники, более 60 человек личного состава и службы взаимодействия – направлены по повышенному номеру вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, шоссе 92/7", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии пожарные обнаружили горение контейнеров на предварительной площади 100 квадратных метров на территории рынка "Арлан". На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы, на месте развернут оперативный штаб.

"Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточен", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ДЧС, на месте пожара создалось сильное задымление. Пожарные работают в СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).

В 18:40 пожарным удалось остановить распространение огня, в 18:54 пожар был полностью потушен.

"Сложности в тушении пожара создавала плотная компановка двухъярусных контейнеров, создалась высокая температура. Для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты.

Не допущено распространение огня на соседние контейнеры", – подчеркнули в Департаменте по ЧС города Алматы.

Пожар на рынке "Арлан" в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Что делать в задымленном помещении?

Как сообщается на сайте eGov.kz, при ощущении запаха дыма необходимо предпринять следующие действия:

выяснить место возгорания (и что именно горит);

попытаться потушить очаг возгорания самостоятельно подручными средствами, при необходимости позвать на помощь людей;

если возгорание серьезное – вызвать пожарную службу ;

; если из горящего помещения раздаются крики о помощи, а дверь закрыта, попытайтесь ее вскрыть;

если пожар охватил коридор и перекрыл пути выхода, нужно оставаться на месте и плотно закрыть входную дверь;

для предотвращения доступа в квартиру едких продуктов горения, закрыть вентиляционные отверстия и двери мокрыми одеялами (простынями), а щели в дверных коробках проложить влажными тряпками ;

; при пожаре в подъезде ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004683-rynok-arlan-zagorelsya-v-almaty-video/